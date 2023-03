Primi giorni di aprile con tempo variabile su Bari e provincia: le previsioni per il weekend

Il primo weekend di aprile, su Bari e provincia, sarà caratterizzato da variabilità e tempo instabile. E' quanto affermano gli esperti di 3BMeteo che prevedono tempo soleggiato fino domani, 31 marzo, con temperature sui 22-23 gradi di massima. Da sabato, invece, l'anticiclone inizierà ad indebolirsi e delle infiltrazioni umide saranno responsabili di una maggiore variabilità con delle precipitazioni sul Foggiano. Tra domenica e lunedì invece un fronte di aria fredda si porterà sui mari meridionali; le condizioni meteo sulla Puglia subiranno un più deciso peggioramento un po' ovunque col ritorno di piogge e rovesci, il tutto accompagnato da un generale abbassamento delle temperature. Questa fase instabile e con temperature sotto la media dovrebbe proseguire almeno fino a metà della nuova settimana.

Per Bari previsto tempo stabile fino a sabato quando è atteso un moderato aumento della nuvolosità con qualche isolata goccia di pioggia non esclusa. Massime fino a 20-21°C. Domenica peggiora con piogge e rovesci, calo termico e massime non oltre i 15-16°C. Tutte le previsioni su 3BMeteo.com.