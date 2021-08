Sole e afa per Ferragosto, sulla Puglia grande caldo ancora per qualche giorno: poi giù le temperature

Un Ferragosto all'insegna del sole e del gran caldo su Bari e sulla Puglia, ma la situazione è destinata a cambiare nel giro di qualche giorno. A confermarlo sono le previsioni elaborate dal meteorologo di 3bmeteo.com, Manuel Mazzoleni.

SOLE E GRAN CALDO SINO A LUNEDI' - L’anticiclone africano resterà ancora protagonista sulla Puglia almeno sino a martedì 17 Agosto, determinando così condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche velatura in transito o innocui cumuli in sviluppo diurno sui rilievi. Il tutto accompagnato da clima ancora decisamente caldo, soprattutto tra Ferragosto e lunedì quando le massime si spingeranno ancora diffusamente oltre i 35/36°C sui settori interni con picchi di 39/40°C sul Tavoliere, 37/38°C anche su interne baresi, Valle d’Itria e Salento; qualcosina in meno lungo le coste ma con il rischio afa, specie durante le ore serali.

RINFRESCATA E INSTABILITA’ A SEGUIRE- Da martedì e poi atteso un lieve calo termico, preludio alla generale rinfrescata attesa mercoledì, quando correnti decisamente più fresche settentrionali irromperanno sulla regione portando locali rovesci e temporali in transito ma soprattutto un deciso calo termico con massime che perderanno anche 10/12°C rispetto a Ferragosto. Ritorno poi a tempo ancora soleggiato nella seconda parte della settimana ma con clima decisamente meno rovente e più in linea con le medie del periodo.