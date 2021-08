Inizio di settimana col bel tempo, poi arriva l'instabilità: rischio temporali e aria più fresca anche sulla Puglia

Un inizio di settimana ancora all'insegna del sole, sebbene con temperature più accettabili, poi l'arrivo dell'instabilità, con rischio di piogge e aria più fresca. Questo il quadro meteorologico che si prospetta per la prossima settimana sulla Puglia. Vediamo nel dettaglio le previsioni elaborate dall'esperto di 3bmeteo.com, Alex Guarini.

Bel tempo sulla Puglia anche all'inizio della nuova settimana - Alta pressione sempre ben strutturata sul Mediterraneo centrale garanzia di un periodo stabile e nettamente soleggiato su Foggiano, Barese, Brindisino e Leccese. Nota positiva il caldo più “normale” dopo le prolungate e intense ondate di calore di questa estate 2021. I valori termici infatti si sono gradualmente avvicinati alle medie del periodo. Venti di brezza generalmente deboli, al più moderati nelle ore pomeridiane in prossimità delle coste ma con mare poco mosso, a tratti mosso sul Brindisino.

Graduale cambiamento del tempo dal pomeriggio-sera di Martedì – Ci sono novità all'orizzonte con l'avvicinamento di una circolazione instabile in discesa dall'Europa centrale, alimentata da correnti più fresche settentrionali. Martedì 24 Agosto tra il pomeriggio e la serata osserveremo un aumento della nuvolosità a partire dal Foggiano con qualche debole pioggia, in intensificazione sul Gargano nelle ore successive, quando i fenomeni risulteranno anche temporaleschi. Maggiori spazi di sereno sul resto della Puglia con tempo asciutto.

Maggiore instabilità nelle giornate del 25-26 Agosto con temporali alternati a schiarite in un contesto più fresco e ventilato – In questa fase la Puglia osserverà una maggiore nuvolosità responsabile di rovesci o temporali che a tratti interesseranno le città di Foggia, Bari, Brindisi e Lecce. Temperature in diminuzione con venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Importante il ritorno della pioggia su diverse aree Pugliesi alle prese ormai da mesi con un lungo periodo siccitoso.