Nuvole, vento forte e freddo: weekend dal tempo instabile sulla Puglia

Arriva il freddo russo sulla Puglia? A tracciare un quadro della situazione meteorologica che attende la nostra regione nei prossimi giorni, fino al weekendm, è l'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino.



"La nostra regione - spiega - continua a trovarsi lungo il bordo sudorientale di un possente anticiclone posizionato sull’Europa centrale ed esposta ad un flusso di correnti fresche settentrionali che non permettono sempre rasserenamenti ampi e duraturi. Nella giornata di giovedì è attesa infatti una nuvolosità sparsa con maggiori annuvolamenti sulle aree centro-settentrionali, anche con qualche piovasco nel pomeriggio sulle zone più interne del Foggiano. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una nuvolosità sparsa ed irregolare provocata dal flusso fresco settentrionale, con tendenza a peggioramento più incisivo nelle ultime ore del giorno, quando dalla Russia si avvicinerà un fronte freddo che attraverserà sabato la Puglia da est ad ovest portando una nuvolosità più compatta da cui scaturiranno piogge sparse e nevicate anche a quote collinari, con tese raffiche di vento da nordest. Residua variabilità domenica, con clima molto fresco e ventoso".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, "giovedì sono attese condizioni inizialmente soleggiate ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio quando i cieli diverranno molto nuvolosi, anche con isolate e deboli pioviggini non escluse seppur di breve durata. In serata torna a rasserenare, con una sostenuta ventilazione settentrionale. Temperature minime intorno a 9°C, massime sui 15°C. Venerdì attese condizioni di spiccata variabilità, senza fenomeni e con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio. Venti tesi o forti settentrionali e temperature compresa tra i 10°C del primo mattino ed i 15°C del pomeriggio. Sabato aumento dell’instabilità con qualche piovasco intermittente, ventilazione tesa o forte settentrionale e temperature che oscilleranno in giornata tra 8 e 9°C. Domenica in gran parte soleggiato ma molto fresco e ventoso e temperature che faticheranno a raggiungere i 10°C".

LE PREVISIONI COMPLETE SU 3BMETEO.COM

(In foto: la previsione nazionale da 3bmeteo.com)