Settimana tra sole e nuvole in Puglia, weekend dal tempo stabile. Ponte del 25 aprile 'salvo' nel Barese?

Una settimana cominciata con la pioggia, che proseguirà tra sole, nuvole e il rischio di nuove precipitazioni, per poi lasciare spazio a un weekend più soleggiato e mite. E per il ponte del 25 aprile? L'instabilità potrebbe tornare ad affacciarsi, ma non su tutta la Puglia. Queste, nel complesso, le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

"Fino a venerdì compreso - spiega l'esperta di 3bmeteo.com Lucia Drago Pitura - avremo spiccata variabilità sulla Puglia, a causa di un'alta pressione piuttosto debole che non potrà evitare la formazione di qualche rovescio o temporale sparso, soprattutto durante le ore pomeridiane e in prima serata; le aree più a rischio saranno Daunia, Murge e Salento. Il sole comunque non mancherà a tratti, in particolare lungo i settori costieri dove peraltro le precipitazioni saranno meno probabili. Le temperature saliranno, ma il clima si manterrà comunque piuttosto fresco per il periodo, con massime che in genere non dovrebbero superare i 18-20°C, complice anche una ventilazione a tratti vivace da Est-Nordest o Sudest".

"Buone notizie per il weekend, quando ad oggi sembra essere garantita una fase stabile e più calda, con al più radi temporali sui rilievi. Tuttavia proprio tra il 24 e il 25 il tempo potrebbe tornare a fare i capricci con nuovi acquazzoni e temporali sparsi, accompagnati da un calo termico. Tuttavia, mancando ancora diversi giorni, si tratta di una linea di tendenza tutt'altro che definitiva, alla quale seguiranno importanti aggiornamenti".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, il tempo stabile potrebbe durare fino al ponte del 25 aprile. "Sul capoluogo pugliese - spiega l'esperta di 3bmeteo.com - prevarrà tempo asciutto e ampiamente soleggiato fino al 25 aprile. Temperature miti, minime tra i 10-12°C e massime fino a 19-20°C. Ventilazione prevalentemente debole salvo a volte fino a moderata o da NW o da SE".

