Cala il maestrale e risalgono le temperature, nel weekend sulla Puglia arriva l'anticiclone sub tropicale: caldo e tempo stabile

Si attenua il maestrale, il tempo si fa più stabile e le temperature risalgono: sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia, anche se le condizioni meteo si faranno ancora più "estive" da lunedì.

A spiegarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. Queste le previsioni per la Puglia: "I venti freschi di Maestrale che soffiano sulla Puglia, responsabili della attuale variabilità, tenderanno ad attenuarsi dal fine settimana quando è atteso l'arrivo dell'anticiclone sub tropicale. Le condizioni meteo sulla Regione diverranno via via più stabili già da venerdì quando il sole prevarrà sulle nubi, senza il rischio di fenomeni degni di nota. Le temperature subiranno un lieve aumento. I venti seppur ancora moderati da Nord specie sul Canale d'Otranto, tenderanno ad attenuarsi. Sarà tuttavia da lunedì che le condizioni si faranno ancora più stabili ed asciutte. L'anticiclone è infatti atteso rafforzarsi sulle Regioni meridionali portando una fase tipicamente estiva. Seppur il cielo sarà attraversato da nubi alte e sottili il clima diverrà via via più caldo. Le temperature massime specie nelle aree interne potranno superare i 30°C con punte fino a 33-34°C nel foggiano, 30-32°C a Lecce e nel Salento interno, 27-28°C a Brindisi, 28-30°C a Bari. I venti da Nord si attenueranno disponendosi da Sud. Questa fase estiva, seppur con un andamento termico altalenante, dovrebbe caratterizzare gran parte della nuova settimana".

Qui le previsioni giorno per giorno di 3bmeteo.com