Meteo, torna il sereno nel Barese ma non si avverte ancora la primavera: massime a 16 gradi

Torna il sole sulla provincia barese, ma per un aumento delle temperature bisognerà ancora attendere. A confermarlo sono i meterologi di 3bmeteo.com: la settimana dal 21 al 27 marzo si apre con il sereno, che rimarrà una costante fino al week-end. Solo nella giornata di domenica, infatti, sono previste precipitazioni per tutta la giornata, con un peggioramento che sarà visibile già dalla giornata di sabato.

Non è previsto un effettivo aumento delle temperature, con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. La giornata più fredda sarà giovedì, quando la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 5 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì nel Barese

A Bari domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1187m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': tempo varibile con nubi sparse alternate ad ampi spazi soleggiati e possibili locali piogge su BAT, Murge, Ginosa, Potenza tra mattino e pomeriggio. Qualche fiocco di neve possibile sul Potenza oltre quota 600m. Temperature in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti. Mari mossi.