Dicembre si chiude tra pioggia e sereno nel Barese. A Capodanno torna ilc sole

Dicembre si chiude all'insegna del meteo variabile su Bari e provincia. Come mostrano le previsioni di 3bmeteo.com per la settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, infatti, si alterneranno sole e pioggia sulla provincia.

Già da lunedì sono previsti i primi fenomeni temporaleschi, che peggioreranno nella giornata successiva. Situazione che migliorerà nel week-end, con il Capodanno caratterizzato dal sole.

Sul fronte temperature, oscilleranno tra gli 8 e i 16 gradi, con la giornata di domenica 2 dicembre più fredda della settimana.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': una perturbazione atlantica rinnova tempo instabile nella prima parte della giornata con piogge e rovesci ma con tendenza a miglioramento entro la mattinata, salvo ultimi fenomeni sul Salento. Maggiore variabilità a seguire seppur con ancora il rischio di qualche fenomeno in arrivo su Molise, Lucania tirrenica e occasionalmente foggiano. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti moderati sudoccidentali in rotazione a NO e attenuazione. Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mare mosso. Temperature stabili o in calo dalla serata.

Tutti gli aggiornamenti su 3bmeteo.com