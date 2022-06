Settimana rovente in arrivo per la Puglia: sole e temperature ancora in aumento, picchi fino a 42 gradi

Sarà ancora una settimana di grande caldo, in cui le temperature massime potranno aumentare ancora, fino a raggiungere massime di 39-42 nelle zone più interne. Sono queste le previsioni di 3bmeteo.com per la Puglia.

In particolare, l'anticiclone nordafricano in rinforzo porterà ancora sole e caldo in intensificazione. "Il nuovo rinforzo del promontorio nordafricano d'origine sub-tropicale in estensione fino a nord-Europa - è il commento del previsore meteo per la Puglia - porterà nei prossimi giorni tempo stabile e soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata, salvo qualche velatura di passaggio. Temperature in aumento con punte massime fino a 39-42°C nelle pianure interne. Locale instabilità nel martedì pomeriggio con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi montuosi della Basilicata che possono portare brevi piovaschi o temporali".

