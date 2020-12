Settimana all'insegna del maltempo nel Barese: 'tregua' meteo per due giorni

Sarà una settimana di maltempo, quella dal 28 dicembre al 3 gennaio. Il 2020 'saluta' i baresi con forti temporali: già da lunedì, infatti, la Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo per pioggia e vento forte, ma la situazione non migliorerà prima di giovedì 31, quando sono previste 48 ore di sereno. Nel week-end, poi, come segnalano le previsioni di 3bmeteo.com, ritorna la pioggia.

Sul fronte temperature, è previsto un leggero abbassamento, con la colonnina di mercurio che si attesterà tra i 5 e i 15 gradi. Nonostante il ritorno del sereno, sarà proprio la giornata di giovedì quella più fredda della settimana.

