Meteo, settimana di sereno su Bari e provincia, ma c'è l'incognita Vigilia

Sarà una settimana che si apre all'insegna del meteo sereno quella dal 20 al 26 dicembre. Le previsioni del sito 3bmeteo.com mostrano infatti la presenza di sole fino a domenica, con l'unica eccezione della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, che potrebbe essere caratterizzata da lievi fenomeni temporaleschi. Per quanto invece riguarda le temperature, queste non subiranno particolari cali, e si attesteranno tra i 4 di minima e i 19 gradi di massima, con la giornata di mercoledì 22 dicembre come più fredda.

Il Meteo a Bari e le temperature

A Bari domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2114m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': dopo un avvio di giornata stabile e ben soleggiato, un nuovo impulso balcanico lambisce il basso versante adriatico, determinando un nuovo aumento della nuvolosità ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in rialzo. Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali. Mari: mosso lo Ionio, molto mossi il basso Adriatico e il Canale d'Otranto.

Maggiori dettagli e aggiornamenti sul sito di 3bmeteo.