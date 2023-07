Arrestato primario del 'Giovanni Paolo II', il sottosegretario Gemmato in visita nell'Istituto: "Solidarietà a pazienti e operatori"

"Oggi sono qui per esprimere, da parte del Governo, la solidarietà a pazienti e operatori sanitari. Se confermate le notizie di stampa, insieme ai pazienti, i primi danneggiati sarebbero i professionisti dell’Istituto tumori che svolgono fino in fondo il loro dovere e non possono essere paragonati a chi invece non lo fa". Sono queste le parole, raccolte dall'AdnKronos, pronunciate dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato nel corso di una visita all’Istituto oncologico 'Giovanni Paolo II' di Bari, dopo la vicenda del primario Vito Lorusso, arrestato in flagrante con l'accusa di peculato e concussione. Secono la tesi accusatoria, il direttore dell'unità operativa di oncologia medica dell'Istituto si sarebbe fatto pagare una tangente in cambio dell'accelerazione dell'erogazione di prestazioni sanitarie a un paziente ammalato.

"È stato un gesto - ha dichiarato il direttore generale dell’oncologico barese, Alessandro Delle Donne, in riferimento alla visita di Gemmato - che abbiamo apprezzato molto. In questo modo le istituzioni centrali dimostrano vicinanza all’Istituto e a tutti gli operatori che quotidianamente con grande spirito di abnegazione si dedicano alla presa in carico dei pazienti fragili, dal punto di vista clinico e psicologico".

"Abbiamo appena pubblicato - ha concluso il direttore generale Delle Donne - nuovi concorsi per il reclutamento di altro personale medico, necessario a potenziare l’assistenza nell’ambito della rete oncologica regionale. Inoltre, i pazienti seguiti dal dottor Lorusso saranno presi in carico dai diversi team multidisciplinari. Nessuno sarà lasciato indietro. Le attività del nostro Istituto non si fermano e non si fermeranno".