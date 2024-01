Primo Maggio Barese, aperte le selezioni per gli artisti: le audizioni finali nel Teatro Kismet

C’è tempo fino al 27 gennaio per inviare la propria candidatura e guadagnare la possibilità di esibirsi al Primo Maggio Barese edizione 2024. Un’opportunità possibile grazie all’inserimento della manifestazione nel circuito 'Festival Pass - Talent Section 2024' di Alternativa Events, che organizza questa selezione a livello nazionale valida non solo per Bari, ma anche per Sziget Festival (Budapest), Colours Of Ostrava (Ostrava), AteneiKa (Cagliari), e Chroma Festival (Bastia Umbra).

Le fasi principali delle selezioni saranno due: scelta dei 6 finalisti tra tutti gli iscritti on-line; scelta del vincitore tra i 6 finalisti che si esibiranno Live e valutazione a cura di una giuria di esperti. La finale si terrà a Bari, presso il Teatro Kismet, il prossimo 16 Marzo. Le audizioni live di fronte alla giuria di esperti, si terranno il pomeriggio e al vincitore sarà data la possibilità di esibirsi anche in serata in apertura dei live serali dei Materazi Future Club e Elephant Brain.

È possibile inoltrare le candidature per le selezioni a questo link.