Domani si celebra il 'primo maggio barese': nel parco 2 giugno l'evento rinviato una settimana fa

Si svolgerà domani nel parco di Giugno l'evento rinviato lo scorso primo maggio per celebrare la festa dei lavoratori. Il programma di concerti ed attività ludiche del 'Primo Maggio Barese' venne cancellato a causa del maltempo che colpì la città. Domani le previsioni meteo annunciano la presenza del sole ad accompagnare live, dj-set e bancarelle.

La line up della manifestazione risulta quasi tutta confermata rispetto ad una settimana fa: l'assenza di Samuel dei Subsonica sarà rimpiazzata dall'esibizione del cantautore napoletano Pino D'Angiò. Sul palco saliranno anche i Folkabbestia, storica band locale, e la band Redrum, rivelazione musicale dell'anno.

In occasione dell'evento, l'Amtab ha preddisposto un’attivazione straordinaria dei Park & Ride: domani la navetta C espleterà il servizio dalle 5:30 (prima partenza) all'una di notte (ultima partenza). L’area di sosta 'Largo 2 Giugno' sarà attiva dalle 5:15 alla mezzanotte. Il servizio sarà fruibile con la consueta formula: un euro + 30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.