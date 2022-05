A parco 2 giugno la festa del Primo Maggio barese tra musica, sport, street food e spettacoli: stasera il concerto dei Planet Funk

Le celebrazioni e le iniziative legate ai temi del mondo del lavoro, ma anche la festa. La città ritrova, dopo due anni di assenza, l'appuntamento con il Primo maggio barese. E in tanti hanno deciso di trascorrere questa giornata a parco 2 Giugno, per la giornata conclusiva della manifestazione a ingresso gratuito cominciata venerdì scorso.

Tra musica, dj set, tornei sportivi, ma anche mercatini vintage, street food e appuntamenti per i più piccoli, la festa del Primo maggio barese registra una grande affluenza che testimonia la voglia di tornare a rivivere la socialità.

Questa sera, alle ore 21.30, uno degli appuntamenti più attesi: protagonisti assoluti del palco principale saranno i Planet Funk, gruppo che ha segnato la storia della musica dance italiana raggiungendo un grande successo internazionale grazie ai singoli Who Said e Chase the Sun.

Ma la proposta musicale continuerà spaziando dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’house, fino ad arrivare alle nuove sonorità della musica elettronica e alla zona hip hop, con 30 dj che si alterneranno su due aree dedicate e 20 band coinvolte.

Il parco è suddiviso in quattro aree, a partire dal mercatino vinili e vintage, dedicata da un lato agli artigiani del territorio, che espongono le proprie creazioni, e dall’altro agli espositori, collezionisti e appassionati di musica per il market dei libri e dei vinili. Spazio anche allo street food e alla cucina tradizionale italiana con i dieci food truck presenti nell'area allestita a cura di Gnam.

Nell’area sport, invece, l'offerta spazia tra fitness class, pratiche di yoga gratuite e tornei di basket (questi ultimi a cura dell’associazione LeZZanZare), mentre l'area bimbi è stata allestita con giostre, gonfiabili e spettacoli.

Presenti alla manifestazione anche i volontari di associazioni e gruppi che operano nel volontariato ambientale, come Second Hand, Retake e Avanzi popolo, e quelli della cooperativa sociale Bari zero barriere impegnati nell'assistenza alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.