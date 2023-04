Concerti, enogastronomia e attività dedicate ai bambini: nel Parco 2 Giugno si celebra il 'Primo Maggio Barese'

Sul palco saliranno Samuel dei Subsonica, i Folkabbestia ed il gruppo rivelazione dell'anno Redroom. I prestigiosi artisti animeranno il Primo Maggio Barese, organizzato da Soul Club nel Parco 2 Giugno. Il programma dell'evento, ad ingresso gratuito, è stato presentato oggi a Palazzo di Città.

Sul Main Stage si alterneranno musica live, dj set e stand up comedy con tantissimi artisti tra cui Samuel dei Subsonica che si esibirà in una performance in cui proporrà i pezzi più famosi della storica band torinese. Ci saranno i Redroom, la rock band di diciottenni che ha aperto la recente tappa barese dei Maneskin. Ci

sarà anche il ritorno di uno dei gruppi locali che hanno fatto la storia, i Folkabbestia.

Il Barmaster Stage sarà dedicato alla musica elettronica con nuovi e consolidati nomi del panorama locale tra cui Michele Lamparelli, Pasquale 33, Gigi Verdoscia, Yorg, Der, Daraio. Sul Gutter Stage si esibiranno artisti di rilievo nazionale, tra cui i dj pugliesi Sgamo e Mista P.

Anche quest’anno ci sono attività dedicate ai bambini con due laboratori di cartapesta, alle 11.30 e 16.30 a cura di Gesi Bianco, frutto della collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano. Lo spettacolo del Teatrino delle Marionette con la sua ‘Biancaneve e i sette nani’ andrà in scena alle 10.30 e 15.30. Per i più sportivi alle ore 11 ci sarà una classe di yoga gratuita con Pachamama, e tornei di basket organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Pink Sport Time Bari a partire dalle ore 12. Lezioni di ballo e divertimento assicurato con la Hops e il suo splendido swing.

Anche quest’anno la manifestazione sarà realizzata all’insegna della sostenibilità ambientale a partire dalla scelta di usare fonti rinnovabili per la fornitura elettrica. Per favorire la mobilità ci sarà l’estensione, fino all’una di notte, delle corse della navetta C dal Park and Ride di Largo 2 giugno. Grazie alla collaborazione

con Amiu Puglia e le associazioni di volontariato, i rifiuti sranno differenziati il più possibile, grazie all’utilizzo di un’isola ecologica e materiale monouso compostabile.

Il 28, 29 e 30 aprile sarà aperta l’area food (lato viale Einaudi) a cura di Gnam, mentre il primo maggio l’intero parco si animerà dalle 10 alle 24 con tre stage diversi di musica e attività trasversali.