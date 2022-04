Da oggi al via il Primo Maggio Barese al parco 2 Giugno: tre giorni di festa tra cibo, musica ed eventi

Prenderà il via da oggi la tre giorni di festa del Primo Maggio Barese nel parco 2 Giugno tra eventi musicali, cibo, sport e cultura. L'appuntamento è stato organizzato da Soul Club e Bug in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione e con il patrocinio del Comune di Bari. Nella grande area verde sono stati allestiti tre palchi e quattro aree tematiche nelle quali si alterneranno spettacoli di musica, teatrali, di fitness e videomapping. L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito.

Il parco sarà suddiviso in quattro aree, a partire dal mercatino vintage e vinili, dedicato da un lato agli artigiani del territorio, che vi esporranno le proprie creazioni, e dall’altro agli espositori, collezionisti e appassionati di musica per il market dei libri e dei vinili. Previste anche aree food (con 10 track che proporranno specialità del territorio), sport e bimbi (con giustre, gonfiabili e spettacoli).

La programmazione artistica prevede nella giornata di domani, sabato 30 aprile, la messa in scena di due spettacoli teatrali: “La Cenerentola”, della Casa di Pulcinella, diretta da Paolo Comentale, e una versione inedita dello spettacolo “Quanto basta” per la regia di Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti che, nell’occasione, apriranno la rappresentazione all’interazione con il pubblico. A seguire si esibirà Francesco Tristano, pianista e compositore lussemburghese di origine italiana, che ripercorrerà tracce musicali che uniscono la musica classica a quella elettronica. In programma anche il nuovo dj set “vinyl only” di Nicola Conte, un affascinante viaggio nei suoni Afro inspired e club oriented. Domenica 1 maggio, invece, alle 21.30, protagonisti assoluti del palco principale i Planet Funk, gruppo che ha segnato la storia della musica dance italiana raggiungendo un grande successo internazionale grazie ai singoli Who Said e Chase the Sun. La proposta musicale continuerà spaziando dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’house, fino ad arrivare alle nuove sonorità della musica elettronica e alla zona hip hop, con 30 dj che si alterneranno su due aree dedicate e 20 band coinvolte.

Come arrivare al parco 2 Giugno

Nella giornata di domenica 1 maggio l’Amtab, d’accordo con l’amministrazione comunale, attiverà il servizio Park & Ride per le aree di sosta in corso Vittorio Veneto - lato terra, Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno, servite rispettivamente dalle navette A, B e C Servizio di Park & ride straordinario

Il servizio, fruibile con la tariffa ordinaria del Park & Ride di € 1 e di € 0,30 per i passeggeri del mezzo lasciato in sosta, diversi dal conducente, sarà espletato attraverso queste modalità:

• Navetta A: prima partenza ore 7.00 - ultima partenza ore 21.10 (da area di sosta Corso Vittorio Veneto - lato terra)

• Navetta B: prima partenza ore 6.50 - ultima partenza ore 21.15 (da piazza Massari)

• Navetta C: prima partenza ore 7.00 dell’1 maggio - ultima partenza ore 1.00 del 2 maggio (da area di sosta largo 2 Giugno).