Bari celebra il Primo Maggio, commemorazione ricordando Di Vittorio: "Basta precariato. Non eliminare le tutele per i lavoratori"

"La storia di questo Paese e la Costituzione fondata sul lavoro sono state scritte da chi ha scelto di schierarsi dalla parte dei valori del Lavoro, della Giustizia, della Libertà e della Democrazia". Ad affermarlo è la Cgil Puglia, in un post su Facebook, celebrando il Primo Maggio a Bari con un momento di commemorazione dinanzi alla targa che ricorda lo storico esponente del Lavoro e del sindacato, Giuseppe Di Vittorio, apposta sul palazzo di largo Fraccacreta nella città vecchia.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, la segretaria Cgil Bari, Gigia Bucci, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis.

"Come lavoratori, cittadini, sappiamo da che parte stare - dice ancora la Cgil Puglia - , insieme a uomini come Di Vittorio che oltre un secolo fa difesero le camere del lavoro dagli assalti dei fascisti e per poi consegnarci la carta costituzionale su cui si fonda la nostra Repubblica. E le istituzioni tutte siano da esempio per ripartire non da altra precarietà e dall'eliminazione di sussidi sociali ma da un modello sociale che metta al centro le persone, il buon lavoro con tutele e diritti, il benessere.Per questo, contro le scelte del Governo, continueremo a mobilitarci".

Per il segretario pugliese del Pd, De Santis, "questo governo vuole aumentare il precariato e l’utilizzo dei voucher e allora questo 1º maggio, Festa dei lavoratori, acquista un valore ancora più simbolico. Abbiamo una intera generazione che non ha mai conosciuto un contratto di lavoro stabile ed è costretta a cambiare formula contrattuale e lavoro ogni 6 mesi. Ci sono intere fasce di popolazione che hanno perso la propria occupazione e non riescono a trovare un altro impiego. E chi oggi ha un lavoro stabile nell’ultimo anno ha perso oltre il 10% del potere di acquisto: l’inflazione è aumentata e invece gli stipendi sono rimasti fermi.La nostra è una battaglia senza quartiere contro il precariato e contro i salari da fame. Dobbiamo investire su posti di lavoro stabili e di qualità" conclude De Santis.



“La storia della comunità di Cerignola ha tanto da dire il 1º maggio, a cominciare da ciò che ha rappresentato Di Vittorio per i lavoratori di questa terra. - così Lia Azzarone, Presidente del PD Puglia - Con emozione, speranza e voglia di riscatto, il Pd oggi doveva essere anche qui. Perché sono ancora tante le lotte che ci attendono per aumentare tutele e diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori italiani”.