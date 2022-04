Musica, spettacoli, cibo e sport: al parco 2 Giugno prosegue la festa del Primo Maggio Barese

Prosegue, con la seconda giornata di appuntamenti e spettacoli, il festival del Primo Maggio nel parco 2 Giugno di Bari. La manifestazione, cominciata ieri, avrà il suo clou domani con gli eventi del 1° maggio.

Nella grande area verde del capoluogo pugliese sono stati allestiti tre palchi e quattro aree tematiche per sport, spettacoli, musica, mercatino vintage e bambini. All'esterno del parco, invece, sono disponibili numerosi food truck con specialità del territorio e italiane. L'appuntamento è organizzato da Soul Club e Bug in collaborazione con Regione Puglia e PugliaPromozione, con il patrocinio del Comune di Bari: "Sarà un'occasione per stare insieme, famiglie e bambini, la festa è già iniziata" ha detto il sindaco Antonio Decaro all'Ansa, dopo un sopralluogo al parco 2 Giugno.