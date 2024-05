Primo Maggio a Bari, cerimonia in largo Chiurlia per ricordare Di Vittorio: "Tutelare il diritto al lavoro"

E' stata celebrata, in largo Chiurlia a Bari, la cerimonia che ricorda, nel giorno del Primo Maggio, Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista, politico e antifascista, fondatore e segretario generale della Cgil. Una corona di fiori è stata collocata sotto la lapide, apposta il 21 novembre 1977, nel ventesimo anniversario della scomparsa del sindacalista pugliese.

"Celebriamo il Primo Maggio - dice il segretario generale Cgil Bari, Domenico Ficco - in un luogo storico, ricordando la difesa epica della Camera del Lavoro di Bari da parte di Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacalismo moderno, convinto promotore dell’unione dei lavoratori da Nord a Sud per rivendicare i propri diritti Oggi, invece, il governo sta procedendo in direzione opposta con il suo scellerato progetto di autonomia differenziata, che porta alla inevitabile frammentazione dei diritti. La Cgil si batte invece per difendere il valore del buon lavoro, che rappresenta il fondamento della nostra identità democratica, legato alla dignità umana e alla partecipazione sociale. Il lavoro è un diritto costituzionale che deve essere tutelato. Deve essere sicuro perché è grazie al lavoro che si vive e non si muore. Deve essere dignitoso e ben retribuito. Deve essere stabile perché la precarietà rappresenta una limitazione della libertà. Il lavoro rimane la chiave per perseguire la felicità e realizzare obiettivi e ambizioni. È un diritto fondamentale che difenderemo per la sua capacità di contribuire al benessere collettivo oltre che individuale" conclude Ficco.