Il Primo maggio a Bari, gli appuntamenti per la festa dei lavoratori

Tra appuntamenti istituzionali, iniziative di sensibilizzazione, momenti di riflessione e occasioni di socialità, Bari celebra il suo Primo Maggio. Una ricorrenza, quella della festa dei lavoratori, che quest'anno coincide con una nuova 'ripartenza' (da oggi si allentano ulteriormente le restrizioni anticovid), dopo due anni pesantemente segnati dalla pandemia. Un Primo maggio con lo sguardo rivolto al futuro, ma anche, necessariamente, di analisi e di riflessione sul presente, con tutte le sue criticità e le sue emergenze: la crisi del tessuto economico messo a dura proprio dalla pandemia, la disoccupazione, la piaga degli infortuni e degli incidenti mortali sul lavoro.

Proprio per ricordare tutte le vittime sul lavoro e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di garantire più diritti ai lavoratori e una maggiore sicurezza sui posti di lavoro questa mattina, sul lungomare di Bari all'altezza del Kursaal, il Municipio I e la sede territoriale ANMIL di Bari scopriranno una “panchina bianca”, un simbolo "per ricordare a tutti che ‘di lavoro si deve vivere, non si può morire’".

Spazio anche alle commemorazioni: alle ore 10 in piazza Chiurlia, sarà deposta una corona floreale nei pressi della lapide che ricorda Giuseppe di Vittorio: all'iniziativa promossa dalla CGIL di Bari partecipa anche il sindaco, Antonio Decaro.

Alle ore 10.30, presso l'auditorium della Legione allievi della GDF, si terrà la cerimonia di consegna delle “Stelle al merito del lavoro” conferite dal presidente della Repubblica ai cittadini distintisi per particolari meriti di perizia e laboriosità. Iniziativa a cura della Prefettura di Bari.

Alle ore 11 via Giulio Pastore, l’assessore Vito Lacoppola partecipa al momento di ricordo per il 72° anniversario della fondazione della CISL presso il toponimo stradale.

Infine, la festa: il fulcro sarà parco 2 Giugno, dove sono in corso gli eventi del 'Primo maggio barese', tra musica, spettacoli e sport: il gran finale questa sera, con il concerto dei Planet Funk.