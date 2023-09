A Bari la nuova edizione di 'Prix Italia Rai': nel parco Maugeri la ricostruzione del 'Terzo Paradiso' con gli ulivi colpiti da Xylella

Nel parco Maugeri di Bari, il prossimo 2 ottobre, sarà inaugurata una speciale ricostruzione del simbolo 'Terzo Paradiso' del maestro Michelangelo Pistoletto, utilizzando legno degli ulivi colpiti da xylella. L'opera, alla cui realizzazione hanno collaborato gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bari e del Liceo artistico De Nittis-Pascali, rientra nell'ambito della attività a sostegno del Prix Italia, 75esima edizione della manifestazione organizzata dalla Rai. L'evento si svolgerà dal 2 al 6 ottobre, per il secondo anno consecutivo, nel capoluogo pugliese.

Il progetto realizzato nel parco cittadino è intitolato 'Still Life- Ancora Vivi' e unisce arte, linguaggio e rigenerazione. La scelta del materiale impiegato intende sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulla fragilità di un ecosistema e di una risorsa inestimabile, l’albero di ulivo, simbolo della terra di Puglia che rappresenta forza, pace, presidio del territorio e intreccio di culture.

Il titolo dell’opera, infatti, affianca il concetto di natura morta alla forza della vita, richiamando perciò l’attenzione sulla possibilità di rinascita e rigenerazione anche dopo la più grave emergenza fitosanitaria mai registrata nel nostro Paese.

"Il Prix Italia torna a Bari grazie alla felice collaborazione, ormai consolidata, tra la Regione Puglia e la Rai - commenta l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci - che vorrei ringraziare per aver scelto per il secondo anno la nostra città per l’organizzazione di questo prestigioso appuntamento. La ricostruzione dell’opera di Pistoletto incarna appieno il tema della sostenibilità al centro della settantacinquesima edizione del Prix, che a Bari intende perseguire gli obiettivi turistico-culturali della città in coerenza con il nuovo Bauhaus europeo che esprime l'ambizione dell'UE di creare luoghi, prodotti e stili di vita belli, sostenibili e inclusivi. Un progetto di speranza e prospettive, che apporta una dimensione culturale e creativa al green deal europeo per promuovere l'innovazione, la tecnologia e l'economia sostenibili. La collaborazione con gli studenti dell’Accademia e del liceo artistico della città esalta, dunque, i benefici della transizione ambientale attraverso esperienze tangibili a livello locale".