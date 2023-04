Si rinnovano i riti del Venerdì Santo a Bari, sfila la processione dei Misteri

A Bari sfila la processione dei Misteri del Venerdì. Dopo il percorso mattutino tra le strade della città vecchia, e la sosta in Cattedrale, nel pomeriggio la processione è ripartita per attraversare Libertà e Murattiano. Intorno alle 20, il corteo raggiungerà corso Vittorio Emanuele, dove si svolgerà la Via Crucis, per poi concludersi in tarda serata (tra le 22.30 e le 23) in piazza San Nicola, con la preghiera alla Vergine Addolorata e quindi il rientro dei Misteri in Basilica.

A sfilare, nella tradizione tutta barese che vede l'alternanza, negli anni pari e dispari, di due diversi gruppi di statue (i Misteri della Vallisa e quelli di San Gregorio), sono quest'anno i Misteri di San Gregorio (le cui statue sono dette 'le vendeluse', 'le ventolose', perché secondo quando tramandato nella tradizione popolare il giorno della loro sfilata sarebbe sempre accompagnato da un grande vento).

Di seguito il percorso pomeridiano della processione:

Cattedrale (Partenza ore 15.30) - piazza Federico II di Svevia - via Boemondo - strada Palazzo d’Intendenza - largo Chiurlia - strada Roberto il Guiscardo - strada Vallisa - piazza del Ferrarese -- corso Cavour - via Beatillo - via Nicolai- via Trevisani - via Abate Gimma - via Sagarriga Visconti - piazza Garibaldi - corso Vittorio Emanuele II (Via Crucis ore 20.00) - piazza del Ferrarese - via Venezia - strada Santa Scolastica - strada Martinez - piazzetta 62 Marinai - piazza San Nicola

PIAZZA SAN NICOLA (ore 22.30-23.00)

Preghiera alla Vergine Addolorata - Rientro dei “Misteri” in Basilica