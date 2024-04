Potenziare repressione contro l'evasione fiscale: accordo tra Procura di Bari, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

E' stato sottoscritto, tra la Procura di Bari e la Guardia di Finanza, il rinnovo di un protocollo di intesa volto a rafforzare il coordinamento investigativo tra l’Autorità giudiziaria e l’Amministrazione finanziaria in ambito locale. L'accordo è stato siglato dal procuratore della Repubblica Roberto Rossi, dal procuratore aggiunto Roberto Maralfa, dal comandante regionale Puglia della Gdf, il generale di Divisione Fabrizio Toscano, e il direttore regionale Puglia dell'Agenzia delle Entrate, Michele Andriola.

L’accordo si pone quale principale obiettivo quello di potenziare ulteriormente l’azione di repressione dell’evasione fiscale, con particolare riguardo ai fatti di maggiore pericolosità e allarme sociale, come le frodi transnazionali, l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni di crediti d’imposta, la creazione di schermi societari al solo scopo di inquinare i mercati e il conseguente riciclaggio dei proventi illeciti. Infatti, sovente, le frodi fiscali, l’utilizzo di fatture false e di contabilità opache o artefatte sono reati spia di disegni criminali di più vasta portata, che permettono anche a pericolose e organizzate consorterie criminali di infiltrarsi nel tessuto economico e imprenditoriale, creando risorse finanziarie occulte e nascondendosi dietro prestanome e società artatamente costituite. Per tale ragione, il nuovo Protocollo attribuisce peculiare rilevanza all’individuazione dei profili di responsabilità amministrativa degli enti ogni qualvolta la frode sia posta in essere anche a vantaggio di strutture societarie. Al fine di potenziare l’efficacia e la tempestività dell’azione di contrasto, le Parti hanno confermato l’impegno a implementare, semplificare e accelerare i flussi di comunicazione reciproci, sfruttando le potenzialità degli strumenti informatici. Ciò onde permettere a questa Autorità giudiziaria inquirente di assumere celermente la direzione delle indagini, assicurando nel contempo un coordinamento costante ed efficace tra gli sviluppi amministrativi e penali dei singoli contesti oggetto di investigazione.