Il professor Gesualdo nominato direttore dell'Istituto Oncologico 'Giovanni Paolo II' di Bari: "Onorato e grato per l'incarico"

"Esprimo al professor Tino Gesualdo le più sincere congratulazioni per il suo nuovo incarico come direttore scientifico dell'Irccs Oncologico di Bari e desidero ringraziarlo per il suo eccezionale contributo al nostro Policlinico. Sotto la sua direzione l’unità operativa di nefrologia è diventata un punto di riferimento anche internazionale e il centro regionale trapianti ha battuto di anno in anno nuovi record". Lo dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore, salutando la nomina giunta dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, al professor Gesualdo.

"Vorrei sottolineare il ruolo del professor Gesualdo come Presidente della scuola di medicina, in cui ha svolto uno straordinario lavoro in sinergia con la direzione per lo sviluppo del Policlinico nell’interesse dei pazienti e degli studenti - sottolinea Migliore - E ricordare il determinante contributo offerto nella difficile fase della pandemia nell’accompagnare importanti scelte strategiche per offrire sempre ai pazienti un sicuro percorso di cura dall’infezione da Covid19. Sono sicuro che anche nel suo nuovo ruolo potremo rafforzare i percorsi di collaborazione e formazione per la rete della ricerca contribuendo a lavorare per il bene della sanità pugliese".

"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Direttore Generale e all'intera Direzione Strategica del Policlinico di Bari per i calorosi auguri e per il costante supporto offerto all'attività della Scuola di Medicina e alla preziosa ricerca universitaria - ha detto il professor Gesualdo - Vorrei, inoltre, rendere pubblico il mio sentito ringraziamento a tutti coloro che, all'interno della Scuola di Medicina e del Policlinico, hanno dimostrato fiducia nella mia persona e hanno sostenuto la mia candidatura. Mi sento profondamente grato e onorato per la nomina, e mi impegnerò a proseguire il mio lavoro, anche nel nuovo ruolo, a favore dell'intera rete della ricerca sanitaria pugliese e per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Sono sicuro che tutti insieme potremo raggiungere obiettivi scientifici con ricaduta assistenziale veramente di alto livello".