Celebrati i suoi innovativi studi sul plasma: assegnato al chimico barese Pietro Favia il premio 'IsPlasma Prize 2023'

Il Professor Pietro Favia, Professore Ordinario di Chimica Generale ed Inorganica presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stato insignito del IsPlasma Prize 2023, il più alto riconoscimento assegnato dal Comitato Organizzatore della conferenza ISPlasma/Ic-Plants per i risultati eccezionali nel campo del plasma e delle sue applicazioni.

La conferenza IsPlasma/Ic-Plants riunisce, ogni anno a marzo a Nagoya (in Giappone), centinaia di scienziati da tutto il mondo esperti della scienza e delle tecnologie del plasma, e delle sue applicazioni in settori avanzati e strategici, dalle nanotecnologie ai semiconduttori, dalle scienze della vita all’ambiente, dall’energia all’aerospazio.

L’ IsPlasma Prize 2023 è stato conferito al professor Favia per le sue ricerche sulle applicazioni dei plasmi di non equilibrio in campo biomedico, in particolare nel campo dei biomateriali e dell’ingegneria tissutale, e nei recentissimi settori Plasma-Medicine e Plasma-Agriculture, e per il suo contributo negli anni alla conferenza IsPlasma/Ic-Plants. Le ricerche del prfessor Favia si svolgono in stretta collaborazione con i ricercatori della sezione di Bari dell’Istituto Cnr Nanotec.

Pietro Favia ha dedicato il premio alla memoria di Riccardo D'Agostino, professore emerito dell’Università di Bari, chimico dei plasmi di fama internazionale.