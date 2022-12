Un'area dedicata all'orticultura e al giardinaggio: nel quartiere Sant'Anna parte il progetto 'Agorà'

È stata consegnata ufficialmente questa mattina alla cooperativa sociale 'Nuovi Sentieri' l?area pubblica in via Mimmo Conenna, al quartiere Sant?Anna, sulla quale sarà realizzato il progetto 'Agorà Sant?Anna', finanziato per 31mila euro nell?ambito della misura Rigenerazioni creative, promossa dal Comune di Bari tramite i fondi del Poc Metro 2014/2020.

Il progetto, che sarà gestito dalla cooperativa Nuovi Sentieri insieme alla Fondazione Epasss, intende promuovere innovazione integrata tra azioni sociali e rigenerazione urbana nel giovane quartiere: sono previste la la manutenzione e l?attrezzatura dell?ampia area (circa 4.800 metri quadri) in cui sorgono ulivi, oltre alla creazione di orti e giardini la cui cura sarà affidata ai ragazzi che seguono un percorso di inserimento con la cooperativa, agli ospiti del Centro Epasss ed ai residenti del quartiere.

Nell?area verde ci sarà spazio anche per la sperimentazione orticola attraverso la coltivazione di vari esemplari di piante ed essenze che saranno impiegate per usi officinali in collaborazione con enti di ricerca locali. Saranno, inoltre, installati elementi di arredo urbano che renderanno l?area maggiormente fruibile per i residenti del quartiere.

Rigenerazioni Creative è un?iniziativa del Comune di Bari finanziata attraverso il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane in linea con i principi di inclusività e partecipazione.

In particolare la linea di intervento A supporta la rifunzionalizzazione di aree pubbliche attualmente in stato di abbandono, da recuperare e rivitalizzare attraverso interventi di giardinaggio condiviso, arte pubblica, animazione e da affidare tramite un accordo di collaborazione.

?Questo progetto di rigenerazione creativa focalizza la sua attenzione nel quartiere Sant?Anna - ha commentato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - un luogo molto caro a questa amministrazione che, proprio grazie a interventi di innovazione sociale come questo, sommati a quelli del grande progetto di riqualificazione Costa sud, ci fanno ben sperare per il futuro del quartiere. I veri protagonisti di Agorà Sant?Anna non sono tanto gli addetti ai lavori ma soprattutto le associazioni e i residenti, ai quali rivolgo il mio appello affinché questo intervento possa segnare l?inizio di una vera trasformazione del territorio?.

?Il progetto sarà un?estensione ideale del Centro diurno per utenti psichiatrici gestito da Epasss - ha sottolineato Lella Trentadue della cooperativa sociale Nuovi Sentieri - in quanto prevede il coinvolgimento diretto degli utenti dello stesso, sia come fruitori dei laboratori, sia come soggetti attivatori/attori di una rete di relazioni con i residenti e delle associazioni coinvolte. Noi siamo pronti a partire".