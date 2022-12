Dipendenze patologiche, 1600 studenti baresi coinvolti nella campagna del Comune contro alcool e droga

Le attività di prevenzione e supporto psicologico, dallo scorso febbraio, hanno coinvolto tredici istituti scolastici secondari di secondo grado della città, assieme a numerose agenzie educative formali e informali, centri di aggregazione giovanile, autoscuole, lidi balneari. Si è tenuto questa mattina, a Palazzo di Città, l’evento conclusivo del progetto “Da che dipende?”, gestito dalla cooperativa sociale Caps e finanziato dall’assessorato al Welfare nell’ambito dell’avviso pubblico 'Interventi di prevenzione e contrasto delle povertà educative e relazionali', con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi delle dipendenze patologiche e dei comportamenti a rischio legati agli incidenti stradali.

Il progetto, che ha visto impegnata un’equipe di psicologi, educatori e assistenti sociali, è stato finalizzato alla prevenzione delle dipendenze patologiche connesse all’alcol e alle sostanze stupefacenti, ma anche all'uso sconsiderato del web e dei dispositivi digitali o a comportamenti connessi a gioco d’azzardo, shopping, alimentazione, affettività e alla sessualità.

Diverse le azioni specifiche realizzate dagli operatori: negli istituti scolastici, oltre alle consulenze psicologiche individuali, sono state portate avanti attività interattive ed esperienziali anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, come i simulatori di guida, utili a dimostrare a circa 1.600 ragazzi, tra i 12 e 18 anni, i rischi concreti legati all’uso o abuso di sostanze psicoattive. Le attività hanno previsto la distribuzione di gadget ed etilotest finalizzati a orientare i giovani verso una maggiore consapevolezza, dissuadendoli dalla guida sotto effetto di sostanze e limitando così i rischi di incidentalità stradale.

Oggi sono stati illustrati i dati finali del progetto e quelli relativi a un’indagine effettuata tramite la somministrazione di un sondaggio a 946 studenti, di età media 15 anni, delle tredici scuole coinvolte. Dalla ricerca è emerso che, rispetto al consumo di alcol, il 47,4% ne fa uso occasionalmente, il 24,3% una o poche volte, il 19% nel fine settimana, il 3,7% ogni giorno, mentre il 5,6% ha dichiarato di aver smesso. Per quanto riguarda l’assunzione di cannabinoidi, il 27,2% li utilizza occasionalmente, il 26,3% una o poche volte, il 7,3% nel weekend, il 19,8% ogni giorno e il 19,4% ha dichiarato di aver smesso. La sostanza maggiormente assunta è l’alcol (81,3%), seguita da cannabinoidi (25,1%), psicofarmaci (3,3%), allucinogeni (2,4%), cocaina (2,4%), Mdma o ecstasy (2%), eroina (1,2%). Il 28,7% del campione non ha mai assunto alcun tipo di sostanza, mentre i due terzi dei ragazzi intervistati ha provato le sostanze almeno una volta. Dal sondaggio è emerso, infine, che il 67,2% degli intervistati pensa di poter perdere facilmente il controllo rispetto al gioco, seguito dal 51,7% che invece ha ammesso lo stesso rischio rispetto a internet e i social network.

"Queste progettualità costituiscono dei punti di riferimento per gli amministratori rispetto agli interventi per la prevenzione delle dipendenze - ha dichiarato l'assessore comunale al Welfare, Francesca Bottalico - Mi auguro anche che proprio dai ragazzi coinvolti, per noi delle antenne speciali sul territorio, vengano fuori idee e azioni in grado di contrastare le dipendenze di qualsiasi genere e di rappresentare al meglio i bisogni dei giovani. Si tratta di opportunità imperdibili per lavorare con e nelle scuole, che ci consentono di immaginare insieme un percorso adeguato ed efficace. Qualcuno dei ragazzi potrebbe persino salire a bordo dell’unità di strada comunale per rendersi conto direttamente sia dell’importanza delle campagne di sensibilizzazione sia delle condizioni in cui alcuni coetanei versano dopo una serata di eccessi. Sarebbe una testimonianza preziosa per tutti, lo dico convintamente specialmente dopo aver letto i risultati dell’indagine, da cui emerge un quadro davvero allarmante".