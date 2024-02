Progetto Cucina Mobile, più di 9mila pasti offerti in un anno ai 'senza fissa dimora' di Bari

Offerti 9.620 pasti ai senza fissa dimora di Bari nel corso del 2023. È questo il bilancio dell'iniziativa 'Cucina Mobile' realizzata da Fondazione Progetto Arca e JTI Italia nel corso del 2023.

Inaugurato nel 2022 il food truck, attrezzato per percorrere le vie cittadine e andare in soccorso ai bisognosi che vivono per strada, è diventato nel corso del tempo un punto di riferimento per i più fragili della città. Il numero dei pasti distribuiti è aumentato in modo significativo rispetto all'anno precedente, passando dalle 8.355 unità del 2022 alle 9.620 del 2023.

L'iniziativa si inserisce all'interno della collaborazione più che decennale tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca, rinnovata anche per il 2024.

Il progetto, nel 2023, ha visto complessivamente la distribuzione di oltre 19mila pasti alle persone senza dimora, tramite i food truck attivi a Padova e Bari. Più di 140 famiglie in difficoltà sono state aiutate nel fare la spesa gratuitamente a Milano.

"Il 2023 è stato un anno di ulteriore crescita per i nostri servizi - ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca - abbiamo aumentato il numero dei pasti distribuiti in strada con le Cucine mobili in varie città e abbiamo allargato l’offerta dei Market solidali, come quello di Milano in viale Bodio che accoglie famiglie fragili con bambini che hanno la necessità di un sostegno e un accompagnamento alimentare. Tutto questo è possibile grazie ai nostri instancabili volontari e ai generosi amici su cui possiamo contare come JTI, una garanzia per noi nell’aiuto di chi ha meno".

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalle iniziative realizzate insieme a Fondazione Progetto Arca - ha commentato Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di JTI Italia - In JTI, crediamo in un approccio continuativo alla sostenibilità, fatto di programmazione sul lungo periodo e non di progetti una tantum, ecco perché vogliamo continuare a lavorare con Fondazione Progetto Arca sia mantenendo il supporto ai progetti già attivi, come i food truck e il Market Solidale, sia costruendo nuovi progetti che siano capaci di portare aiuto laddove c’è più bisogno. Oltre dieci anni fa abbiamo iniziato un percorso, un viaggio che ci ha portati, nel corso tempo, a impegnarci in iniziative concrete che hanno fatto la differenza nella vita di migliaia di persone e vogliamo proseguire in questa direzione, per costruire davvero un better future per le comunità in cui operiamo".