Secondo appuntamento a Bari del progetto 'Cultura in salute' martedì 18 luglio al museo archeologico di Santa Scolastica

Torna l’appuntamento in calendario nell’ambito del progetto “Cultura in salute” firmato Anteas Bari e ANOLF Bari, per la promozione culturale, sport, salute e intergenerazionalità attraverso percorsi culturali e attività motoria. Martedì 18 luglio appuntamento alle ore 10.00 al Museo Archeologico di Santa Scolastica, per vivere insieme una meravigliosa esperienza culturale, sportiva e inclusiva. Accompagnati dagli studenti dell'Istituto tecnico Vittorio Lenoci di Bari sarà possibile ammirare le bellezze archeologiche custodite nel Museo e subito dopo un rilassante momento di ginnastica dolce, con il coinvolgimento di giovani e grandi adulti. L’iniziativa con il Patrocinio del Comune di Bari e il sostegno significativo della CISL e FNP CISL Pensionati Bari oltre che la UISP PUGLIA, è possibile grazie al prezioso sostegno di Sport e Salute, Anget Sezione di Bari, UISP SPORT PER TUTTI, Ovunque Puglia, Biopack , ANSPI, Gymitaly BAR,I Acqua Amata,Royal Distribuzione Food & drink, Mediamatic, FMSI.