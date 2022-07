'Italia brilla', a Bari 40 bambini scoprono lo spazio grazie ai laboratori in collaborazione con l'Esa

Avvicinare bambine e bambini provenienti da contesti socioeconomici difficili allo studio delle materie STEM grazie anche alla collaborazione, di volta in volta,

con realtà attive sul territorio locale. È l'obiettivo del progetto 'Italia Brilla - Costellazione 2022' promossa da Iliad e dall'associazione 'Il Cielo Itinerante', che questa mattina a fatto tappa a Bari, nella sede del Centro servizi per le famiglie del Comune 'Mimmo Bianco'. Circa 40 i bambini coinvolti nei due laboratori: 'Astrokids - Astronauti per un giorno', attraverso il quale simulano un processo di selezione per diventare astronauti e le condizioni di vita a bordo di una stazione spaziale internazionale e un secondo dedicato al mondo delle telecomunicazioni con la costruzione di un piccolo satellite.

Il progetto, di cui Unicef Italia è main partner, patrocinato dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'assessorato al Welfare Comune di Bari, rientra nel programma educativo congiunto con l'Agenzia Spaziale Europea promosso in occasione della missione Minerva condotta da Samantha Cristoforetti.

"Soprattutto al Sud c'è una scarsissima attenzione a queste materie, in particolare nelle zone di povertà educativa" ha detto la vicepresidente dell'associazione 'Il Cielo Itinerante' Giovanna Dell'Erba, spiegando le finalità del progetto, cioè avvicinare i più piccoli allo studio delle discipline Stem. "L'idea dell'educazione come motore dello sviluppo e l'accesso all'educazione per tutti come strumento per colmare i divari - ha detto il ceo di Iliad Italia Benedetto Levi - ci ha convinti a sostenere questo progetto, una iniziativa che crediamo abbia un vero impatto sul territorio".