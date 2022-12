Un palazzo rivestito da alberi e piante: Bari avrà il suo 'bosco verticale' sul lungomare Vittorio Veneto

Le terrazze e le logge saranno ricoperte da circa 100 alberi e 20mila arbusti per proteggere l'edificio dal surriscaldamento climatico, dalle polveri sottili e dall'umidità. Sorgerà sul lungomare Vittorio Veneto di Bari l'edificio progettato dallo studio Stefano Boeri Architetti e ideato per la B&T, azienda partecipata da Cobar. La struttura, ispirata all'edificio 'Bosco Verticale' di Milano realizzato dal celebre architetto, punta ad un cambio di passo nella qualità abitativa grazie ai vantaggi ambientali garantiti dalla 'forestazione urbana' che saranno applicati direttamente nella costruzione dello stabile.

Otto piani di altezza con circa 130 appartamenti di differenti tagli, da 50 a 150 metri quadri, adibiti a utenze diverse per composizione sociale e familiare a cui si aggiungono 10 appartamenti di dimensioni superiori, disposti alle teste dell’edificio e caratterizzati dalla presenza di ampie terrazze, oltre a 6 appartamenti con giardino privato. L'abbondante presenza di verde, prevista in tutta la struttura, tiene conto delle specifiche esigenze del contesto climatico e ambientale, tra cui le alte temperature estive e la vicinanza al mare. Inserendosi nel contesto ecologico locale e ispirato alle 'lame', elemento naturale molto diffuso nel paesaggio pugliese, il nuovo parco accoglierà arbusti e piante tipiche della macchia mediterranea. Per ottimizzare il risparmio idrico è previsto un sistema di raccolta delle acque piovane.

Il progetto barese di Stefano Boeri Architetti rappresenta l’occasione di rielaborare in chiave di ridotta densità abitativa il prototipo di integrazione tra natura vivente e architettura, sperimentato la prima volta otto anni fa con il Bosco Verticale di Milano. L’edificio che sorgerà a Bari, inspierato dalla struttura meneghina, sarà un progetto unico di architettura per la Puglia e il Sud Italia.

Il progetto sorgerà su un lotto attualmente adibito a parcheggio e si svilupperà su diversi livelli in modo da sfruttare la progressiva variazione delle altezze (dagli otto piani su Corso Vittorio Veneto ai quattro su via Napoli) per realizzare terrazzamenti verdi, valorizzare la presenza degli spazi aperti e favorire la vista verso il mare, senza ostruirla per gli edifici intorno.

Sarà interessata dall'intervento di riqualificazione anche l'area vicina al nuovo edificio, grazie alla realizzazione della nuova area verde posta a copertura dei due piani di parcheggi. Il parco diventerà un nuovo spazio, in parte pubblico per Bari, accessibile e fruibile dai cittadini, con verde attrezzato, servizi e aree commerciali.

L'inizio dei lavori è previsto per il 2023, una volta conclusa la fase preparatoria e di autorizzazione da parte del Comune, che prevede anche una serie di operazioni preliminari, quali la messa in sicurezza dei capannoni dell’ex Set di proprietà dell'ammnistrazione locale già in fase di avviamento, e la ricollocazione dell’area del Park& Ride (che rimarrà sempre attivo, ma spostato di qualche metro) per evitare intralcio al traffico cittadino e problemi ai numerosi lavoratori, pendolari e cittadini che lo utilizzano quotidianamente.

"Il nostro progetto completa un isolato del lungomare di Bari - ha commentato l'architetto Stefano Boeri - introducendovi un sistema articolato di spazi verdi: una sequenza di piante sul prospetto esterno, il coronamento alberato della cortina e una grande corte verde all’interno che mi auguro aiuterà a migliorare la qualità degli spazi di vita, sia per i residenti che per i cittadini e i visitatori. Sviluppare la forestazione urbana, con parchi, giardini, filari di alberi è infatti una scelta verso cui tutte le città contemporanee si stanno indirizzando. Nn obiettivo importante anche per una città con una forte e storica impronta minerale come Bari".