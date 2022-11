Nuovo Parco della giustizia nelle ex Casermette: "Quattro edifici e una grande area verde aperta alla città"

Un'area di 150mila metri quadri, in cui troveranno spazio quattro edifici destinati a ospitare gli uffici giudiziari e un grande parco urbano "aperto e a servizio della città". Così il sindaco, Antonio Decaro, sui social mostra le prime immagini, pubblicate sul sito dell’Agenzia del Demanio, del nuovo Parco della Giustizia che sorgerà nella zona delle ex Casermette Milano e Capozzi, cedute dal Governo al Comune per consentire la realizzazione di una struttura che rispondesse alle esigenze dell'edilizia giudiziaria a Bari.

"Per tanto tempo abbiamo discusso dell’inadeguatezza degli uffici giudiziari sparsi in più zone della città, assistendo anche all’umiliazione dei processi che si svolgevano nelle tende - ricorda il primo cittadino - Abbiamo lavorato con governi e ministri diversi, superato intoppi burocratici e ostacoli procedurali fino ad arrivare a questo punto. Oggi vediamo le immagini di un grande parco urbano, in un'area di 150 mila metri quadri, aperto e a servizio della città che circonderà gli uffici giudiziari realizzati in 4 edifici con corti verdi in una zona della caserma Capozzi".

L'intervento, spiega Decaro, comporterà la demolizione di tutti gli edifici attualmente esistenti, "il miglioramento del microclima ambientale e un forte aumento della permeabilità dell'area". "Un luogo nuovo, di tutti, in cui potersi incontrare e confrontarsi, vivere esperienze diverse, aggregative, relazionali e sensoriali immersi nel verde", conclude il sindaco.