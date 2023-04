Plastica riciclata tramite un impianto di lavaggio speciale: il progetto della 'Recuperi Pugliesi' finanziato con fondi Pnrr

L'azienda barese otterrà un contributo 5 milioni di euro per il progetto 'Plastic Waste and Water Recovery': tramite un cambia-filtro automatico nella struttura di smaltimento, sarà possibile ridurre al minimo il materiale di scarto prodotto e di abbattere la quantità di rifiuto plastico da conferire in discarica