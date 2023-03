Il ministero dell'Interno premia la Sanità pugliese: il progetto 'Hospitality' riconosciuto 'buona prassi 2022'

Un modello unico in Italia, basto sul sistema identitario visivo, declinato e integrato con segnaletica, allestimenti, arredi, governance e formazione. Sono queste le caratteristiche che hanno permesso al progetto regionale pugliese 'Hospitality' di essere certificato dal Ministero dell'Interno come 'Buona prassi 2022'. Il riconoscimento istituzionale è stato motivato, dalla sezione Sanità dell'Ispettorato Generale di Amministrazione, dal raggiungimento dei 4 requisiti necessari che riguardano l'innovazione, la replicabilità, la produzione di benefici persistenti nel tempo e la sostenibilità finanziaria.

Ideato e realizzato dall?agenzia regionale Asset in collaborazione col Dipartimento Promozione della salute e l?agenzia Aress, 'Hospitality' offre un?innovativa visione integrata dei servizi di accoglienza per pazienti e utenti. Le Linee guida, applicabili sia per il graduale adeguamento dei plessi preesistenti sia per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, definiscono un sistema identitario, comune e riconoscibile per gli ospedali, i Pta e la rete dei centri territoriali di assistenza (poliambulatori, consultori, centri vaccini), declinando soluzioni esecutive, sostenibili e specifiche per la Puglia.

"La complessità del settore sanitario - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - ci ha fatto immaginare, sperimentare e realizzare nuovi modelli e procedure. Le Linee guida 'Hospitality' e la loro progressiva attuazione hanno colmato un vuoto, quello dell?accoglienza, mettendolo a sistema nei suoi vari aspetti, per rendere più umani, accoglienti e organizzati i luoghi di cura. Questo riconoscimento è un incoraggiamento importante per proseguire questo lavoro che mira a rendere la sanità pugliese più semplice, inclusiva e sostenibile".

Hospitality è in via di graduale attuazione in una lunga serie di strutture sanitarie di tutte le province pugliesi, in particolare per Pronto soccorso, hall e sale d?attesa, spazi esterni. A Bari è avviato nel Policlinico di Bari e nell'ospedale pediatrico, in provincia nell'Istituto De Bellis di Castellana. L?adozione è in corso nel Miulli di Acquaviva, Oncologico di Bari. Hospitality è già integrato nelle progettazioni del nuovo ospedale 'Monopoli-Fasano'. Le Linee guida sono state infine aggiornate includendo, oltre l'immagine coordinata delle Asl pugliesi, anche gli Irccs Oncologico di Bari e il De Bellis di Castellana Grotte.