Progetto 'Sciam', parte a Bari un ciclo di incontri formativi dedicato alla terza età

Il ciclo di incontri, dedicato alle persone over 65, si aprirà alle 16.30 con una lezione sulla 'Geografia delle città', a cura di Narda Limitone cui seguirà, alle ore 17.30, 'La storia vista dal mare', a cura di Angela Anastasia. Prenderà il via domani, venerdì 12 maggio in via Calefati 245, un percorso di incontri formativi nella sede del progetto 'Sciam - Interventi e servizi socio-sanitari in favore della popolazione anziana', gestito dalla cooperativa sociale Aliante.

Il secondo appuntamento, in programma il 19 maggio nella stessa sede a partire dalle ore 16.30, sarà focalizzato sul rapporto 'Uomo ambiente natura', a cura di Irene Elia, sul tema dell’essere umano integrato nell’ambiente in cui vive. Seguirà, alle ore 17.30, una lezione di chitarra del maestro Gianni Cascieri.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra assessorato comunale al Welfare e Università della terza età 'Giovanni Modugno', s’inserisce in un più ampio programma di interventi realizzati a favore della popolazione anziana, tra cui figurano attività di accoglienza e ascolto, consulenze e screening sanitari gratuiti, giornate di sensibilizzazione e prevenzione, laboratori per il benessere e la promozione dell’invecchiamento attivo e del benessere psico-fisico.

Il progetto 'Sciam' offre, inoltre, ai cittadini e alle cittadine baresi una serie di ulteriori occasioni di prevenzione e sensibilizzazione che comprendono incontri per la prevenzione socio-sanitaria, seminari di medicina e visite di orientamento socio-sanitario, attività motorie e per il benessere psico-fisico. Tali azioni sono realizzate anche grazie a un lavoro in rete con le agenzie territoriali, il servizio socio-sanitario e altre associazioni cittadine operanti nel settore nonché al coinvolgimento della cittadinanza e di una rete di medici volontari che supportano l’emporio sociale e hub alimentare per la terza età nella raccolta di beni, prodotti di prima necessità e ausili da destinare agli anziani in stato di marginalità.

Al servizio si può accedere in modo diretto o su individuazione dei Servizi sociali. Per ciascun utente viene realizzata una scheda di accesso, cui seguono attività di ascolto e di rilevazione dei bisogni al fine di attivare i servizi richiesti tra quelli disponibili. Il centro è aperto al pubblico tutte le mattine, dalle ore 9 alle 12, nelle due sedi in via Calefati 245 e in corso Italia 171/175. È possibile contattare il servizio chiamando il numero 080 5796473 o scrivendo a progettosciam@gmail.com.

