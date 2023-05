Sicurezza sui binari e contrasto al vandalismo, si conclude a Bari il progetto del Dopolavoro ferroviario rivolto alle scuole

Si è tenuta ieri, 18 maggio, nel salone del Dopolavoro Ferroviario di Bari la manifestazione conclusiva del progetto Scuola-Ferrovia 2022-2023 che quest’anno si è arricchito dell’importante tema 'Stop al Vandalismo'. Il progetto, ormai appuntamento costante con molte scuole di Bari e provincia, è promosso dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, con il patrocinio del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Lo scopo è quello divulgare nelle scuole di tutti i gradi la conoscenza degli aspetti storici, tecnologici e strutturali delle Ferrovie italiane, per meglio comprenderne i vantaggi e la sostenibilità ambientale, con un occhio attento anche alla sicurezza individuale in ambito ferroviario e al rispetto del treno come bene comune da difendere dal vandalismo dilagante.

Le scuole che quest’anno hanno aderito al progetto sono state 13 con 43 classi e oltre 900 studenti, in particolare: 2 Scuole Secondarie di II Grado, 9 Scuole Secondarie di I Grado e 2 Scuole Primarie.

Il mese di febbraio è stato completamente dedicato agli interventi teorici presso gli Istituti interessati. Nei mesi di marzo e aprile, vi sono state visite guidate presso Strutture ferroviarie di Rete Ferroviaria Italiana (SCC), e undici viaggi con treni regionali per la visita guidata al Museo Regionale Pugliese di Lecce. Il progetto ha previsto, fra le altre attività, anche un concorso sullo “Stop al Vandalismo” ai treni e alle strutture ferroviarie. Sono stati premiati 45 lavori e quest’anno in particolare sono stati individuati anche due lavori da premiare a livello nazionale, di cui uno per le Scuole Primarie realizzato dalle alunne Cavuoto Paola e Di Domenico Amelie della 5C Scuola Primaria Carrante dell’I.C. Michelangelo di Bari e uno per le Scuole Secondarie di I Grado realizzato dallo studente Camporeale Michele della 2B Scuola Media Marconi di Giovinazzo.

Alla manifestazione, oltre al Presidente del DLF di Bari Tommaso Barone e a tutto lo staff che si è occupato dell’organizzazione e realizzazione del progetto, erano presenti i ragazzi da premiare con i loro genitori, i docenti referenti del progetto, alcuni dirigenti Scolastici e rappresentanze della Direzione Compartimentale Polfer e della Direzione Regionale Puglia di Trenitalia.

Prima di procedere alla premiazione il Presidente del DLF di Bari Tommaso Barone ha ringraziato tutti gli attori del progetto: il DLF Nazionale nella persona del Presidente Nazionale Pino Tuscano, i collaboratori interni ed esterni del DLF di Bari, la Direzione Regionale Puglia nella figura in particolare del Direttore dr. Giuseppe Falbo e della Responsabile della Struttura Commerciale dott.ssa Valeria Salvia, la Direzione Compartimentale Polfer, la Società RFI SpA DOIT e Circolazione nelle persona dell’ing. Giuseppe Macchia e la dott..ssa Alessandra Giglio, Protezione Aziendale e soprattutto le scuole con i loro Dirigenti, docenti e studenti.

Per concludere, il Presidente ha ribadito l’importanza del progetto per trasferire messaggi di crescita culturale, sociale e valoriale ai ragazzi di oggi