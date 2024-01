Sicurezza sui binari e contrasto al vandalismo, al via il progetto nelle scuole di Bari e provincia

Divulgare la conoscenza degli aspetti storici, tecnologici e strutturali delle Ferrovie per comprenderne i vantaggi della sostenibilità ambientale, con un occhio anche alla sicurezza individuale in ambito ferroviario e al rispetto del treno come bene comune da difendere da atti vandalici. Prende il via, anche quest'anno, il progetto 'Scuola-Ferrovia e Stop al Vandalismo', organizzato e finanziato dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bari insieme al DLF Nazionale, con il patrocinio del Gruppo FS e dell’Assessorato alle Infrastrutture e della Cultura della Regione Puglia.

Nata più di dieci anni fa, l'iniziativa coinvolge quest'anno circa mille studenti di sedici scuole, tra Bari e provincia.

I mesi di gennaio e febbraio saranno dedicati agli interventi teorici presso le Scuole e gli Istituti interessati. Successivamente, a marzo e aprile, seguiranno le visite guidate presso alcune Strutture ferroviarie di particolare interesse, in qualche caso anche attraverso brevi viaggi su treni regionali. Fra le Strutture individuate: la Sala di Comando e Controllo (S.C.C.) di Bari Lamasinata; l'Officina Nazionale Armamento Fonderia (ONAF) di Rete Ferroviaria Italiana; il Museo Ferroviario della Puglia a Lecce e la Stazione Ferroviaria di Bari Centrale. Il mese di maggio sarà dedicato alla raccolta dei lavori che gli studenti avranno realizzato per il concorso “Il treno una storia che non muore mai - Stop Al Vandalismo” e a fine maggio ci sarà la giornata conclusiva del progetto con la premiazione dei lavori migliori, alla presenza di presidi, docenti, genitori e rappresentanti di tutte le strutture partner del progetto.

"Una opportunità straordinaria - sottolineano i promotori del progetto - per stimolare la creatività, il pensiero critico e la collaborazione. Ogni giovane studente coinvolto avrà la possibilità di esplorare un mondo parzialmente sconosciuto, quello del 'treno', che favorirà lo sviluppo di nuove conoscenze importanti anche per il suo futuro. Siamo sicuri che questo progetto per i ragazzi sarà solo l’inizio di un percorso di crescita personale".