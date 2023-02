La focaccia barese protagonista di un programma tv: domani Pif celebra la gastronomia locale su Rai3

Il conduttore siciliano, durante la trasmissione 'Caro Marziano' in onda alle 20.20, visiterà i migliori forni del capoluogo pugliese per comprendere i segreti che rendono il prodotto, 'fiore all'occhiello della cucina barese', l'unico in grado di sfidare le multinazionali del fast food