I programmi europei per la gioventù: in Fiera un incontro formativo promosso dall'Agenzia Nazionale per i Giovani

Un'occasione per conoscere meglio le opportunità rivolte ai giovani, con particolare attenzione ai programmi europei per la gioventù: Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà (ESC). Il prossimo 21 ottobre, alla Fiera del Levante di Bari, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con Eurodesk Italy, promuove e organizza un momento formativo rivolto a ragazzi e ragazze.

L’evento – organizzato in presenza nell’ambito della 85esima edizione della Nuova Fiera del Levante – si svolgerà nel Salone dell'innovazione (Sala 2), dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e rientra nella programmazione delle cosiddette “palestre di progettazione”.

Avviate dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nel 2020, le palestre di progettazione sono un ciclo di incontri online di informazione, orientamento e formazione, dedicati ai giovani e alle organizzazioni giovanili, con l’obiettivo di fornire informazioni sui programmi europei che l’Ente gestisce in Italia, cioè Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà.

Durante la palestra di progettazione del 21 ottobre, l’Agenzia presenterà la propria mission e racconterà le tante iniziative realizzate sul territorio e le attività messe in campo per promuovere la partecipazione giovanile e per favorire l’accesso delle ragazze e dei ragazzi alle informazioni e alle opportunità di mobilità, di volontariato e di solidarietà legate ai programmi europei.

All’evento interverranno la Direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, e la coordinatrice dell’unità ESC presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, Paola Trifoni.

Per partecipare, è necessario inviare una mail all’indirizzo: comunicazione@agenziagiovani.it, entro lunedì 17 ottobre 2022. Gli iscritti riceveranno per mail il ticket di ingresso gratuito alla Fiera. I posti sono limitati.