Appuntamenti festivi per i mercati cittadini, in via Salvemini prolungato l'orario di apertura: bancarelle fino a sera

Le bancarelle rimarranno aperte fino alle 20 della sera in occasione di due appuntamenti di questo mese. Tramite un'ordinanza comunale, è stato prolungato, dalle 14 alle 20, l’orario di apertura del mercato di via Salvemini per due date: la programmata apertura straordinaria domenicale del 17 dicembre e il consueto mercato settimanale, previsto il giovedì, del 21 dicembre.

"Siamo soddisfatti di questa ordinanza che ci consente di rafforzare, in occasione dei giorni che ci portano verso il Natale, un calendario di aperture che è il frutto di una grande collaborazione con gli operatori mercatali e le categorie interessate - afferma l’assessora allo Sviluppo Economico, Carla Palone - Il mercato di via Salvemini sarà quindi aperto fino alle 20 di domenica 17 dicembre e nel consueto appuntamento del giovedì, il 21 dicembre. È un’opportunità in più per gli operatori, così come per cittadine e cittadini, e un’ulteriore azione per sostenere attività che non sono solo importanti dal punto di vista commerciale, ma anche perché rafforzano la socialità e il senso di comunità nei nostri quartieri. Grazie, quindi, a tutti gli operatori per questo ulteriore impegno, e va ricordato anche l’importante lavoro di tutta la macchina amministrativa che sostiene le aperture straordinarie, a partire dalla pulizia delle aree".

Il calendario delle prossime aperture festive dei mercati cittadini, dopo l'appuntamento del 17 dicembre in via Salvemini, prevede domenica 24 lo svolgimento del mercato settimanale di via De Ribera. Martedì 26 il mercato sarà aperto in via Vaccarella e domenica 31 le bancarelle saranno posizionate in via Portoghese.

Un'apertura straordinaria è prevista anche per il 6 gennaio 2024 con il mercato settimanale del sabato in via Madre Teresa di Calcutta. L'ultima apertura speciale, già programmata dal Comune, è prevista per giovedì 25 aprile: la giornata della Liberazione vedrà le bancarelle in via Salvemini.