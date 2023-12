Regione Puglia, promulgata la legge di Bilancio 2024: "Aumentata di 50 milioni la dotazione per il Servizio Sanitario"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato oggi le leggi di stabilità regionale 2024 e di bilancio pluriennale 2024-26. Il testo di entrambe le leggi è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

"Le nostre politiche di bilancio mirano a garantire i servizi essenziali per la comunità, tutelare i diritti, senza distinzioni e senza lasciare indietro nessuno e a dare un impulso concreto allo sviluppo dei territori e delle attività produttive che sono il cuore pulsante della nostra Regione", ha commentato Emiliano.

Tra le misure del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026, l’esenzione Irap per gli enti del terzo settore e lo stanziamento di un milione di euro per una nuova misura con programmi di microfinanza, inclusi quelli relativi al microcredito sociale, quale strumento di lotta alla povertà e all’esclusione sociale attraverso servizi finanziari e non finanziari destinati alla copertura di spese mediche, canoni di locazione, spese per l'accesso all'istruzione scolastica e tariffe per l'accesso a servizi di trasporto ed energetici.

In materia di sanità, la Legge di Bilancio pugliese stanzia 50 milioni di euro, che vanno a incrementare la dotazione complessiva del Servizio sanitario regionale. Finanziate, inoltre, le scuole di specializzazioni mediche di Lecce e di Taranto, con uno stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni e 700mila euro e di un milione e 900mila euro. Confermata anche per il prossimo anno la dotazione di 5 milioni di euro destinata al sostegno delle famiglie con persone autistiche.

Al trasporto pubblico locale è destinata una dotazione di 165 milioni di euro; incrementato a 13 milioni di euro il finanziamento per il trasporto degli studenti disabili. Con un milione di euro è stata implementata la dotazione finanziaria che potenzia i servizi legati alla mobilità ampliando le risorse per i collegamenti turistici regionali, per confermare il collegamento via autobus tra l’aeroporto internazionale di Bari e il sistema turistico del Gargano denominato 'Gargano Easy To Reach'. Il servizio verrà esteso anche ad altre destinazioni pugliesi, favorendo i collegamenti da e per gli aeroporti regionali di Bari, Brindisi e Foggia.

Previsto uno stanziamento di 400mila euro per rafforzare le azioni contro la violenza di genere mediante un programma di sostegno ai centri antiviolenza e di formazione specializzata per forze dell’ordine, magistrati e medici.

In programma, inoltre, l’istituzione della Filiera del Coraggio, premio annuale per le imprese che scelgono di opporsi a qualsiasi condotta estorsiva o ad altre modalità di penetrazione criminale nelle relazioni economiche.

Il presidente Emiliano ha, inoltre, emanato oggi il 'Regolamento per la disciplina dell’assunzione o del rimborso degli oneri di difesa in favore dei dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile'. Il testo è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione. Il Regolamento prevede la possibilità di riconoscere ai dipendenti e degli amministratori della Regione Puglia gli oneri di patrocinio legale in caso di apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio o all’esercizio del mandato. a condizione che non sussista conflitto di interessi con l’Ente.

Prevista esclusione dal rimborso degli oneri di difesa per il dipendente o l’amministratore che omette la preventiva comunicazione all’Amministrazione regionale dell’esistenza del procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile in cui è coinvolto. Analogamente escluso il patrocinio legale per i dipendenti e gli amministratori beneficiari di una polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi relativi alle spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti istituzionali.