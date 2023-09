Mostra dedicata a Raffaella Carrà nel Museo Civico di Bari, esposizione prorogata fino al primo ottobre

La mostra ospitata nel Museo Civico di Bari dedicata a Raffaella sarà prorogata fino a domenica primo ottobre, per permettere ancora ai tanti visitatori di poter ammirare da vicino la bellezza e i particolari delle opere esposte. L'esposizione che propone la figura della diva italiana come icona dell'arte, avrebbe chiuso i battenti oggi. Il successo di pubblico ha convinto gli organizzatori a prolungare la mostra nel capoluogo pugliese.

Notevole è stato anche il richiamo suscitato dai numerosi artisti contemporanei italiani e stranieri che espongono nelle sale del museo, che per l’occasione si sono trasformate in una piccola disco anni 70 e in set fotografico. A completamento della mostra, la magnifica terrazza con la sua vista mozzafiato. Per l’occasione è stato pubblicato l’undicesimo catalogo dei 'Documenti del Museo', edito da Mario Adda Editore.

L'esposizione, promossa dal Comune di Bari e a cura di Maria Paternostro e Silvia Minelli, è stata realizzata lo scorso inverno per lo spazio espositivo fiorentino di 'Informacittà - L'arte di comunicare' e, visto il successo di pubblico, è arrivata a Bari in una versione ancora più ricca e accattivante per omaggiare una delle star più amate dell'immaginario pop.

La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alla 13.30 e dalle 17 alle 20, sabato dalle 9.30 alla 13.30, domenica dalle 17 alle 20. Il biglietto d’ingresso al museo (intero 5.00 euro, ridotto 3.00 euro) comprende la visita alla mostra. La prenotazione è necessaria solo per i gruppi superiori a 10 visitatori.