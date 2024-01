Riduzione delle ore di lavoro, la protesta dei addetti alle pulizie del Cara Bari-Palese: la Prefettura convoca le parti sociali

"Stamattina, i lavoratori delle pulizie del Cara di Bari-Palese, supportati da Filcams Cgil e Fisascat Cisl, hanno manifestato contro la riduzione del 10% delle ore contrattuali imposte da La Lucente spa, l'azienda vincitrice del nuovo appalto. La riduzione delle ore è stata giustificata da una previsione di ospiti nella nuova gara inferiore alla precedente ma il centro, nell’ultimo anno, ha accolto costantemente il doppio del numero di ospiti programmato". Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, la Cgil Bari.

"La protesta ha messo in luce non solo le sfide contrattuali, ma anche la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza durate le prestazioni di presidio notturno dei bagni e le criticità igienico-sanitarie del sito - si legge nel post - Antonio Ventrelli e Domenico Ficco, i Segretari Generali rispettivamente della Filcams Cgil Bari e della Cgil di Bari, hanno incontrato il prefetto vicario di Bari per dare voce a queste istanze e richiedere un intervento congiunto per la risoluzione delle problematiche descritte".

"A conclusione dell’incontro - spiega il sindacato - la Prefettura si è impegnata a convocare una riunione nella prossima settimana con le oo.ss. Filcams Cgil Bari e Fisascat Cisl e l’azienda aggiudicatrice (La Lucente spa) per discutere delle criticità rappresentate dalla parte sindacale e nelle more si è impegnata a dare indicazioni all’azienda aggiudicatrice di non operare la riduzione del 10% dell’orario contrattuale ai lavoratori".