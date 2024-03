"Basta promesse", le famiglie dei bambini con patologie metaboliche e diabetiche in piazza a Bari

Scenderano in piazza, domani 15 marzo a Bari, le associazioni pugliesi dei familiari dei bambini con patologie metaboliche e con diabete. L''Onda Lilla-Blu' (dai colori simbolo delle rispettive patologie), come annunciato in una nota, alle 10.30 si muoverà dal Palazzo dell'Economia, in corso Vittorio Emanuele, per raggiungere piazza IV Novembre.

Al centro della protesta delle famiglie ci sono i timori, già manifestati nei mesi scorsi, legati all'assistenza ai piccoli pazienti erogata dall'ospedale Giovanni XXIII. Proprio oggi, il Policlinico ha annunciato di aver avviato una riorganizzazione degli ambulatori per garantire più accessi, ma ciò non basta a rassicurare i genitori dei piccoli pazienti: "Finora solo rinvii, i genitori non sono affatto tranquilli", spiegano i portavoce dell'Onda. Le ragioni della protesta dell’Onda Lilla Blu - fanno sapere ancora - saranno rese note attraverso un lungo documento diffuso durante la manifestazione organizzata dopo che "alle reiterate richieste di salute e di tutela per i nostri figli, la Regione ha fatto solo promesse". Al fianco delle famiglie ci sarà la Cisl Bari, che già da tempo sostiene le loro istanze.