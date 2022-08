Assunzioni negli ospedali, i medici pugliesi protestano: "Le Asl ricorrono alle cooperative, sembra mercato delle vacche"

"Le Asl, in assenza di una cabina di regia regionale, procedono autonomamente ed in ordine sparso adottando misure simili a un mercato delle vacche senza il nostro necessario coinvolgimento". È questa l'accusa lanciata dalle organizzazioni sindacali dei medici pugliesi nei confronti dell'apertura della Regione Puglia alle cooperative di settore per coprire la mancanza di personale nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri.

"Nel 2015 - ricordano i sindacati Cisl Medici, Aaroi-Emac, Anaao, Cimo, Cigl Medici e Fassid, nelle parole raccolte dall'agenzia 'Dire' - alcune Asl pugliesi hanno provato a stipulare contratti con cooperative private di somministrazione lavoro di medici per i pronto soccorso e le rianimazioni, ma sono state fermate da una nota sindacale che ha spinto la Regione a bloccare l'iniziativa perché illegittima".

Il contrasto fra medici ed enti regionali si ripropone in questa estate segnata dalla difficoltà nella gestione dei turni ospedalieri, spesso massacranti per l'insufficiente personale presente nei nosocomi pugliesi: "Ora ci riprovano con la stessa giustificazione del 2015, cioè la grave carenza degli organici nel periodo estivo - sottolineano le sigle sindacali - escludendo piani straordinari di assunzioni, stabilizzazioni, rafforzamento delle strutture ospedaliere e territoriali. Nonostante nell'ultimo incontro con l'assessore regionale alla Sanità della Puglia, Rocco Palese, sia stato concordato di affrontare in maniera strutturale e completa l'annoso problema dell'intero sistema dell'emergenza - urgenza".