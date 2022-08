Controllo delle spese in Regione, i medici di famiglia denunciano: "Costretti dalle Asl a pagare i farmaci prescritti ai malati"

"Le Asl hanno inviato comunicazione ai medici di famiglia per far pagare loro il costo dei farmaci prescritti ai cittadini malati, per una insana applicazione del controllo della spesa farmaceutica": è questa la denuncia, riportata dall'agenzia 'Dire', che l'intersindacale medici (Smi,Snami, Sim e Tc, Cgil medici e Usg Medici) ha affidato ad una lettera indirizzata al governatore pugliese Michele Emiliano ed all'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese.

Secondo i sindacati la sanità pugliese è gestita attraverso una visione votata esclusivamente al bilanciamento dei conti: "Per i medici di famiglia si riparte dalla necessità di fare cassa, si chiedono soldi per i pazienti deceduti e per i cittadini trasferiti. E come sempre i medici pagheranno mentre per chi non ha adempiuto al proprio lavoro di tenere in ordine le liste dei pazienti, fuori controllo da oltre un decennio, nessuna conseguenza".

L'atto d'accusa è rivolto alle Istituzioni locali: "La sanità pugliese continua a vivere in uno stato di emergenza e la politica nulla ha fatto per aiutarla - dichiarano le sigle sindacali unite - Tutto questo ci dà la percezione di una amministrazione impostata in chiave ragionieristica". I medici promettono battaglia, l'intersindacale "Si spenderà per far valere il principio che chi sbaglia paga anche se avremo contro l'apparato burocratico e amministrativo". Non c'è più tempo, chiediamo risposte e le chiediamo ora per non ritrovarci a constatare lo sfascio della sanità".

L'autunno si preannuncia 'caldo' sul fronte della sanità: oltre allo scontro con i medici di famiglia, la Regione deve fari i conti con i soliti problemi di organico negli ospedali: "Si riparte dalla necessità di trovare soluzioni per la carenza dei medici, si riparte dal disagio dei colleghi del pronto soccorso".