"Troppa burocrazia, aggressioni e poco personale: difendiamo il servizio sanitario nazionale", a Bari la protesta dei medici di famiglia

"Difendi la tua salute ed il servizio sanitario nazionale. Difendi il tuo medico di medicina generale": è l'appello lanciato oggi da Bari nell'ambito della manifestazione organizzata dalla Fimmg Puglia (Federazione italiana medici di medicina generale): un messaggio teso anche a coinvolgere cittadini "in quella che si configura sempre di più come una lotta in difesa del servizio sanitario pubblico".

Circa mille medici, in rappresentanza di tutte le province pugliesi, hanno sfilato da piazza Giulio Cesare, per poi partecipare all'assemblea nell'hotel Excelsior. In testa al corteo i medici in formazione che hanno manifestato, sottolinea la Fimmg "difendendo la loro scelta formativa e professionale", rivendicando "interventi che permettano la reale evoluzione della medicina di famiglia in un sistema che rimanga equo, solidale, accessibile e universalistico. Chiedono risorse e strumenti per poter garantire l'assistenza a tutti i cittadini".

L'appello dei medici di medicina generale è stato raccolto da Filippo Anelli, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, che domani sarà in piazza a Bari: “Salviamo il servizio sanitario nazionale. È questo l'appello che da più parti d'Italia viene lanciato da cittadini, medici e organizzazioni sindacali. A nome di Fnomceo esprimo piena solidarietà e sostegno a tutte queste manifestazioni che sono a favore di un sistema che vuole curare tutti alla stessa maniera attraverso un accesso equo e solidale al sistema sanitario nazionale”.

"Quello che medici di famiglia, del 118 e di continuità assistenziale denunciano da tempo - si legge in una nota - è il gravissimo stato di disagio causato dell’aumento esponenziale della burocrazia che sottrae tempo alla cura dei pazienti e dequalifica l’esercizio della professione, dall’aumento dei carichi di lavoro dovuto all’invecchiamento della popolazione, dalla crescita delle aggressioni ai danni del personale sanitario, dalla carenza di medici, frutto di un’errata programmazione nazionale e regionale. Il timore è che la situazione possa portare ad un affossamento del sistema sanitario pubblico egualitario, equo e solidale che abbiamo conosciuto finora per tornare a sistemi di assistenza mutualistici, delegati alle assicurazioni".