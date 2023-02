La protesta dei ricercatori universitari a Bari: "Noi sottopagati e precari a vita"

"Abbiamo la necessità di mobilitarci per denunciare la mancata attuazione della nuova disciplina contrattuale per i dottorandi universitari e la contemporanea proroga del vecchio sistema degli assegni di ricerca, che determina la maggiore precarità lavorativa dei borsisti". Sono queste le motivazioni, spiegate a Baritoday dalla coordinatrice Adi di Bari, Giulia Motta Zanin, che accompagnano la manifestazione di protesta svolta stamattina nel capoluogo di regione, in Piazza Cesare Battisti.

La protesta dell'Associazione 'Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia' si è svolta contemporaneamente nelle principali piazze delle città che ospitano una sede universitaria nella Penisola. "Siamo delusi dalla dichiarazioni della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini - che ha incoraggiato i ricercatori ad andare all'estero per poi tornare con nuove esperienze accumulate. La scelta di recarsi in altri Paesi per condurre la propria attività professionale deve essere una scelta compiuta dal ricercatore, non indotta da una situazione che non permette di svolgere il lavoro in Italia. La linea della ministra emerge chiaramente anche dalle azioni politiche compiute: la prossima approvazione del decreto 'mille proroghe' sancirà il prolungamento di un anno della disciplina degli assegni di ricerca. Questa forma di contratto, para subordinata e priva di tutele in merito a maternità, paternità, ferie, malattie e tredicesima, era stata prevista alcuni anni fa dalla legge Gelmini. Era stata superata l'anno scorso grazie alla conversione di un decreto legge che istituiva la fattispecie del contratto di ricerca. Le nuove norma che prevedevano, per i ricercatori, contratti di natura subordinata con durata biennale e prorogabili, non sono mai entrate in funzione. Dopo 6 mesi dalla svolta legislativa, infatti, la nuova ministra ha optato per un ritorno al passato con il prolungamento della disciplina degli assegni di ricerca fino al 31 dicembre 2023".

Il Governo ha quindi, per il momento, accantonato le norme riferite al contratto di ricerca, per prolungare l'esistente disciplina che permette la retribuzione dei dottorandi tramite i famigerati assegni di ricerca. "Continuare con questa tipologia di contratti significa condannare la categoria dei ricercatori alla perenne precarietà - sottolinea la coordinatrice di Adi Bari, Giulia Motta Zanin - Sono accordi di lavoro che non ci tutelano, finanziati solo su singolo progetto, e di durata annuale. Eppure sono ricercatori precari che sorreggono l'intero impianto delle università italiane, che altrimenti farebbero fatica ad andare avanti".

L'amarezza per le basse retribuzioni riservate alla categoria, viaggia di pari passo con la delusione per il mancato riconoscimento del contributo fornito al mondo accademico: "Un ricercatore ha bisogno, in media, di 10 anni per riuscire a stabilizzarsi - denuncia la coordinatrice Adi Bari, Giulia Motta Zanin - e il 90% dei dottori di ricerca viene espulso dall'Università".

"Chiediamo al Governo e al ministro Bernini di non ostacolare l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca ed eliminare definitivamente il pagamento tramite gli assegni - conclude Giulia Motta Zanin - È in corso la contrattazione collettiva del lavoro, sollecitiamo in questo contesto il rapido avvio della nuova disciplina contrattualistica per i ricercatori che può avvenire solo con la redazione dei regolamenti attuativi da parte delle singole università. Gli enti accademici, invece, sono fermi, in attesa delle prossime mosse del Governo. Attendiamo segnali anche da parte del rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, e di quello del Politecnico, Francesco Cupertino. In questa situazione sono penalizzati solo i dottori di ricerca che continueranno ad essere sotto pagati e precari a vita"