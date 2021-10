Ddl Zan 'affossato' in Senato, monta la protesta social. Decaro: "Persa occasione per essere migliori"

"Domani l'Italia sarebbe potuto essere un Paese più civile e più libero per tutti. Senza nulla togliere a nessuno ma garantendo più diritti a chi oggi non ne ha. Invece il Senato ha detto no al DDL Zan contro l'omofobia. E tutti noi, dico tutti, abbiamo perso un'occasione per essere migliori". Le parole del sindaco di Bari, Antonio Decaro, mostrano chiara la delusione per la mancata approvazione della legge contro l'omobitransfobia al termine di una giornata di scontri tra maggioranza e opposizione in Senato.

Una scelta che ha colpito gran parte della politica pugliese, che ha utilizzato i social per lasciare un suo commento. Come il governatore Michele Emiliano, che sulla sua pagina ha postato un'immagine scattata in compagnia di Alessandro Zan, il deputato proponente dell'omonima legge. "Caro Alessandro non dobbiamo farci fermare dal voto segreto e dai vigliacchi che ci hanno tradito. Andiamo avanti e riproviamoci. Alla fine ce la faremo" è il commento che accompagna la foto.

Messaggi di rabbia anche da parte delle organizzazioni sul territorio che da anni si battono per i diritti della comunità Lgbtqi, tra cui quella che organizza il Bari Pride: "Se pensano di averci affossat?, quello che dimenticano è che siamo ovunque - scrivono - Non c'è sfiducia che possa farci perdere la gioia con cui abbiamo riempito la piazza di sabato. Conosciamo bene i nomi e le facce di chi ci ha tradit?. Il cambiamento è già in atto, non c’è tagliola che possa arrestare il corso della storia. Ed è proprio quando la rabbia monta che bisogna organizzarla. Non ci lasceremo sol?". "Ci vorranno mesi o anni prima che un nuovo disegno di legge, certamente al ribasso, venga redatto, discusso e approvato alla Camera.. in un circolo vizioso che va avanti da 3 decenni, in cui puntualmente il Senato si rivela fatale" commenta invece l'associazione Mixed, che ha indetto una riunione

Foto Ansa